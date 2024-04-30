مسلسلات تعلن عودتها بأجزاء جديدة فى رمضان المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن عدد من المسلسلات التى خاضت السباق الدرامى لموسم 2024، عن عودتها بأجزاء جديدة لها العام القادم، من أبرزها حتى الآن، مسلسل «جودر» و«العتاولة» و«أشغال شاقة»، و«كامل العدد» فيما لم يحسم صناع مسلسل «المداح» حتى الآن أمر تقديم جزء خامس أم الاكتفاء بما تم تقديمه.

وأعلن الكاتب والسيناريست أنور عبدالمغيث، استكمال مسلسل « جودر» بجزء ثان لعام 2025، لافتا أن الجمهور بحاجة للعودة لزمن الأساطير وحكايات ألف ليلة وليلة، موضحا أن الجزء الثانى يحمل العديد من المفاجآت والأحداث القوية، لافتا أن المسلسل تدور أحداثه حول إعادة إحياء حكايات ألف ليلة وليلة ولكن بإطار يلائم العصر ويضم حكايات جديدة لم تذكر من قبل وخفايا جديدة بعيداً عن الصورة النمطية لتلك السيرة التاريخية وبشكل جديد ومعاصر، والأحداث تعتمد على البناء الخيالى حيث يصطحب المشاهد فى رحلة تبعده عن ضغط الحياة الروتينية، وتقدم له صورا جمالية وإبهارا.

يشارك فى بطولة المسلسل بجانب الفنان ياسر جلال، ونور اللبنانية، وياسمين رئيس، وتارا عماد، وأحمد بدير، وأيتن عامر، ووفاء عامر، وعبدالعزيز مخيون، وعلى صبحى، ووليد فواز، وياسر الطوبجى، وأحمد كشك، وجيهان شماشرجى، وعايدة رياض، ومحمود البزاوى، ومجدى بدر.

مسلسل العتاولة

المخرج أحمد خالد موسى أعلن رسميا عن تقديم جزء ثان من مسلسل «العتاولة»، الذى حقق نجاحا كبيرا فى موسمه الأول موسم رمضان 2024، وكتب أحمد خالد عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «العتاولة ٢» رمضان ٢٠٢٥، إن شاء الله أول جزء تانى فى حياتى مع ألذ شركة وألذ منتج وألذ نجوم وكرو، ويلا بينا.

يذكر أن مسلسل «العتاولة» بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبوسريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وآخرين، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

مسلسل اشغال شقة

وكشفت الفنانة أسماء جلال، بطلة المسلسل الكوميدى «أشغال شقة»، عن وجود جزء ثان من العمل، وقالت إن جميع صناع العمل متحمسون لتقديم جزء ثان خاصة وأن التجربة حققت نجاحا كبيرا ودخلت قلوب المشاهدين، والمسلسل تأليف شيرين دياب وخالد دياب بطولة هشام ماجد، وشيرين، وسلوى محمد على، ومصطفى غريب، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف منهم انتصار، وإنعام سالوسة، وإنجى وجدان، ورحمة أحمد، ومى كساب.

وأعلن صناع مسلسل « كامل العدد « أنهم بدأو بالفعل فى التفكير لعمل الجزء الثالث من المسلسل، وعرضه خلال السباق الرمضانى 2025 المقبل، بعد تحقيق الجزء الثانى هذا النجاح الكبير، وشارك فى بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، صدقى صخر، أحمد كمال، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، جاسيكا حسام الدين، حمزة دياب

وقال الكاتب أمين جمال، مؤلف مسلسل «المداح» أنهم لم يحسموا أمرهم حتى الآن من القيام بعمل جزء خامس من المسلسل، أم أنهم سيكتفون بما قدموه.

وحقق «المداح أسطورة العودة»، نجاجا كبير خلال عرضه 2024، بطولة حمادة هلال، وشارك فى هذا الجزء، فتحى عبدالوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقين هبه مجدى ودنيا عبدالعزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحى خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومى سليم ودياب وحمزة العيلى ومن تأليف أمين جمال، وليد أبوالمجد، شريف يسرى وإخراج أحمد سمير فرج.