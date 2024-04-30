عرض فيلم نجيب محفوظ ضمير عصره بمعرض أبو ظبي للكتاب.. غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة يشارك المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د حسين بكر وبالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين بفعاليات الدورة الثالثة والثلاثون لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، والتي تقام تحت شعار "هنا.. تُسرد قصص العالم، والذي تقام فعالياته حالياً وحتى ٥ مايو ، حيث تحتفي دورة هذا العام بمصر كضيف شرف المعرض، وقد اختير الأديب المصري الكبير الفائز بجائزة نوبل نجيب محفوظ، الشخصية المحورية لهذه الدورة.

يشارك المركز القومي للسينما غداً الأربعاء في تمام الساعة ٢ مساء بعرض فيلم نجيب محفوظ ضمير عصره إنتاج المركز القومي للسينما عام ١٩٨٩ وللمخرج هاشم النحاس ، والذي يتناول حياة الأديب الراحل والحائز على جائزة نوبل في الآداب عام 1988.

بداية انطلاق النشاط الثقافي لمصر ضيف شرف معرض أبو ظبي للكتاب

في سياق متصل، في بداية انطلاق النشاط الثقافي لمصر ضيف شرف معرض أبو ظبي للكتاب الذي افتتحت أعماله اليوم، نظمت إدارة المعرض ندوة بعنوان "نجيب محفوظ مرآة للتاريخ والمجتمع" شارك فيها كل من الأستاذ الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، ود. محمد عفيفي ود. سعيد العلوي ود. محسن الموسوي، وأدارتها الروائية المصرية ريم بسيوني.. شهدت الندوة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ود. أحمد بهي الدين رئيس هيئة الكتاب، ود. على بن تميم رئيس معرض أبو ظبي للكتاب، وأم كلثوم ابنة نجيب محفوظ (الشخصية المحورية للمعرض في دورته الحالية).

أكد الدكتور أحمد زايد أن نجيب محفوظ يعد أديبًا عالميًا بكل المقاييس، وأن تأثير أدبه كان أيضًا عالميًا، مشيرًا الى أننا إذا أردنا أن نبحث في تأثيره في المجتمع المصري وفى عالمنا العربي، فعلينا أن نبحث في تصور نجيب محفوظ نفسه عن المجتمع، وأن نضع في الاعتبار خياله ورؤيته وفلسفته، باعتباره دارسًا لها.. وقال إن نجيب محفوظ نجح نجاحا كبيرًا في تصوير حياة المصريين، وقدم تصوراته عن الحارة المصرية بما فيها من صراع بين الخير والشر، والحب والكراهية، وكل العواطف التي تربط الرجل بالمرأة، وغيرها من المشاعر الإنسانية.

وأضاف دكتور أحمد زايد أن عبقرية أدب نجيب محفوظ تتبدى في نظره، كأستاذ علم اجتماع، في أن رواياته شخصت وأرخت لنشأة الطبقة المتوسطة في مصر، من خلال الحارة المصرية في "الثلاثية "مثلًا ، بل وفى تتبع تطور هذه الطبقة عبر عدة أجيال ، بل ورصد عدم تجانس أبناء هذه الطبقة ، لانتماء أفرادها الى إيديولوجيات مختلفة ، وقال إن رواياته أيضًا أطلقت أجراس إنذار ببدايات تشرذم الطبقة الوسطى وانتماء بعضها لتيارات فكرية متعارضة ، ظهر ذلك في "ثرثرة فوق النيل" وفى "ميرامار" مثلا .وطالب بالمزيد من الاهتمام من جانب علماء الاجتماع بأدب نجيب محفوظ، على اعتبار أن كل رواية من رواياته تعكس صراعات مجتمعية في زمن معين، فكل رواية هي رواية تاريخية. وقال إن عظمة أدب نجيب محفوظ في انه يجعلنا في حاجة الى المزيد من تأمل أنفسنا على اعتبار أننا أبناء الطبقة الوسطى.