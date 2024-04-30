"رقبتي ليك يا صاحبي" أحمد السقا يوجه رسالة إلى كريم عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

وجه النجم أحمد السقا، رسالة إلى النجم كريم عبد العزيز، موضحا خلالها أن علاقتهما بدأت في مرحلة الطفولة.

النجم أحمد السقا، عبر صفحته في موقع فيسبوك، نشر صورة تجمعه و النجم كريم عبد العزيز، وكتب،:" قاعد و صاحي بدري، ولقيت نفسي عايز أقول كلمة في حق أجمل وأجدع صاحب قابلته في حياتي، من واحنا عيال صغيرين، انا كنت عايش في شارع شهاب، وهو عايش في العجوزة، والقدر، ربطنا ببعض، ومن يومها واحنا أكتر من الاخوات، وربنا يخلينا لبعض، لأنه بجد راجل وجدع ومتربي وابن ناس، وطول عمرنا ما بنقولش لبعض غير ازيك ياصاحبي …عامل اية يا صاحبي… أو مبروك يا صاحبي".

وتابع،:" وحقك عليا اني أقولك ربنا يخليك ليا يا صاحبي، صاحبي واخويا اللي بجد، كريم عبد العزيز…..رقبتي ليك يا صاحبي…. كلمة حق في حقك يا صاحبي……ملحوظه عشان الناس اللي بتصطاد في الميه العكرة دي الصوره اللي كريم كسب بيها جوي أورد وفي كل الحالات صاحبي قمر".

النجم احمد السقا، يشارك في بطولة فيلم "السرب"، المقرر طرحه غدا الأربعاء الموافق 1 مايو، في دور العرض، ويضم الفيلم، نخبة من النجوم، منهم، شريف منير، و أسر ياسين وأحمد حاتم، ومحمد ممدوح، ونيللي كريم.