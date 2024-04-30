الليلة.. حفل ختام الدورة العاشرة لـ مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

اليوم تنطلق فعاليات حفل ختام فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، في دورته العاشرة، ويقام على خشبة مسرح "أوبرا سيد درويش".

وكانت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، اختارت ثلاثة من صناع الأفلام لتكريمهم بالدورة الـ10، الأولى كانت من نصيب الفنان سيد رجب، والثانية من نصيب مهندس الديكور أحمد فايز، والثالثه للمنتج محمد حفظي .

تتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية.