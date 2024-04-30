طرح البوستر الدعائي لـ فيلم "عنب" والعرض في صيف 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

طرح الشركة المنتجة لفيلم "عنب" البوستر الدعائي للفيلم، استعدادا لعرضه في موسم أفلام صيف 2024، وهو بطولة أيتن عامر وإسلام إبراهيم.

ويظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، من بينهم: بيومي فؤاد، لطفي لبيب، سامي مغاوري، ليلى عز العرب، محمود حافظ، حسام داغر، حاتم صلاح، محمد حسني، طاهر أبو ليلة، علوي الحسيني، علي عفت.، إخراج أحمد نور.

إنتاج الرشا برودكشن، والفيلم قصة أمين جمال وتأليف أحمد سالم ويوسف سالم.

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