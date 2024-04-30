بالصور- هنا الزاهد وشقيقتها في حفل حنة لينا الطهطاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

احتفلت الإعلامية لينا الطهطاوي، بـ ليلة الحنة، استعدادًا لحفل زفافها، مع أصدقائها من بينهم هنا الزاهد وشقيقتها فرح الزاهد.

ونشرت هنا الصور على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان باللون الأسود.

يذكر أن، يعرض للفنانة هنا الزاهد في دور العرض السينمائي فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" ويشاركها البطولة هشام ماجد، بيومي فؤاد، محمد ثروت، وعدد من الفنانين، ومن إخراج أحمد الجندي.

اقرأ أيضًا:

الليلة.. حفل ختام الدورة العاشرة لـ مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

"رقبتي ليك يا صاحبي" أحمد السقا يوجه رسالة إلى كريم عبد العزيز