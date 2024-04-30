الارشيف / فن ومشاهير

بالصور- هنا الزاهد وشقيقتها في حفل حنة لينا الطهطاوي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

احتفلت الإعلامية لينا الطهطاوي، بـ ليلة الحنة، استعدادًا لحفل زفافها، مع أصدقائها من بينهم هنا الزاهد وشقيقتها فرح الزاهد.

ونشرت هنا الصور على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان باللون الأسود.

يذكر أن، يعرض للفنانة هنا الزاهد في دور العرض السينمائي فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" ويشاركها البطولة هشام ماجد، بيومي فؤاد، محمد ثروت، وعدد من الفنانين، ومن إخراج أحمد الجندي.

اقرأ أيضًا:

الليلة.. حفل ختام الدورة العاشرة لـ مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

"رقبتي ليك يا صاحبي" أحمد السقا يوجه رسالة إلى كريم عبد العزيز

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا