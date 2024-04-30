هكذا هنأت أنغام رامي جمال على ألبومه الجديد "خليني أشوفك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

هنأت الفنانة أنغام، النجم رامي جمال على ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "خليني أشوفك" ويضم 15 أغنية مختلفة.

وكتبت أنغام، على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام": "الف مبروك على ألبومك الجديد يا رامي، تستاهل كل النجاح يا موهوب يا محترم"، لـ يرد رامي: "نغومة الجميلة الصوت اللي مشرف بلدنا شكرًا".

يذكر أن الفنانة أنغام، أحيت حفل يوم الخميس الماضي 25 أبريل، بمناسبة مرور 42 عاما على تحرير سيناء، بـ العاصمة الإدارية الجديدة.

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