ندى الكامل تعلن خبر انفصالها من فنان شاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أعلنت ندى الكامل خلال الساعات الماضية، عن انفصالها من الممثل الشاب أحمد خالد، بعد زواج دام لمدة عام.

وكتبت ندى من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة": "صباح الخير، أنا سنجل، بارك الله في الجميع".

يذكر أن، ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، وتم الانفصال عام ٢٠٢١ بعد زواج دام ٤ سنوات.

اقرأ ايضا:

بالصور- هنا الزاهد وشقيقتها في حفل حنة لينا الطهطاوي

هكذا هنأت أنغام رامي جمال على ألبومه الجديد "خليني أشوفك"