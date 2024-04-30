رامي جمال بتصدر قوائم الأغاني الأكثر رواجا ومروان بابلو يتراجع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصدر المطرب رامي جمال، قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا، على موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد 5 أيام من طرح أحدث ألبوماته الغنائية "خليني أشوفك".

رامي جمال، تصدر القائمة، واحتل المركز الأول، بأغنية "بيكلموني"، التي حققت ما يزيد عن المليون و 375 ألف مشاهدة، عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب.

وجاء تصدر رامي جمال، لمراكز الأول والثاني، على حساب مؤيدي أغاني الراب مروان بابلو، الذي احتل المركز الأول طوال أكثر من 10 أيام، قبل تراجع كليب أغنية " المبدأ 2"، التي طرحها عبر قناته الرسمية، إلى المركز الثالث.

أغنية "بيكلموني"، من كلمات مودي نبيل، وألحان فارس فهمي، وتوزيع وميكس وسام عبد المنعم، وطرحت ضمن أغاني ألبوم "خليني أشوفك".

المطرب رامي جمال، قدم في الألبوم، 15 أغنية، منها ، بقول وأكدب، وبضيع وقت، وفستانك أبيض، وأوقات، وقلبي خام، وأهو، وسوء تفاهم، وهنسى اسمك، وشاهد الله، وأنت مين، وعادي أنساك.