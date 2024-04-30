جلسة تصوير جريئة.. أحدث ظهور لـ رزان مغربي والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة اللبنانية رزان مغربي جمهورها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وحازت على إعجاب متابعيها.

ونشرت رزان، الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت فيها فستان وردي مكشوف.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "قمر، بحبك كتير بحبك، واو على الجمال، وزيرة الجمال، اطلالة مافى قبلها ولا بعدها".

يذكر أن، آخر أعمال رزان مغربي مسلسل "الضاحك الباكي"، بطولة عمرو عبد الجليل، فردوس عبد الحميد، مصطفى شوقي، محمد سليمان، تأليف محمد الغيطي، إخراج محمد فاضل.

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