"شهر زي العسل" يدخل تريند "جوجل" ومحامي يطارده ببلاغ للنيابة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:



دخل الفيلم الكويتي " شهر زي العسل"، قائمة ترند موقع البحث "جوجل"، بعد عرضه أمس عبر منصة نتفليكس.

ودخل الفيلم القائمة، بالتزامن مع إعلان المحامي الكويتي هاني حسين، تقديم شكوى إلى النيابة العامة ضد صناع الفيلم، بدعوى مخالفة القيم الإسلامية والاجتماعية في المجتمع الكويتي.

الفيلم من تأليف السيناريست المصري إياد صالح ، ورامي علي، وبطولة الفنانة المصرية نور الغندور، والفنان الكويتي محمود بوشهري، و البلوجر الكويتية أسيا الشمري، ومهدي بويز، وإنتاج جمال سنان، وإخراج إيلي السمعان.