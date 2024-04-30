تبرّع بـ2 مليون دولار.. ذا ويكند يستمرّ في دعم غزّة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعهّد النجم الكندي أبيل تسفاي، المعروف بـ The Weeknd، مرّة أخرى بتقديم مليوني دولار إضافية لتوفير 18 مليون رغيف خبز للعائلات في غزة، بعدما تبرّع سابقاً بمبلغ 2.5 مليون دولار لقطاع غزّة.

وتبرّع The Weeknd، بـمبلغ 2 مليون دولار من صندوقه الإنساني XO لبرنامج الأغذية العالمي في غزة، نظراً إلى الحرب المستمرّة منذ أكثر من 7 أشهر.

وكشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في بيان صحفي صدر يوم أمس الاثنين، أنّ المبلغ الذي تبرّع به النجم سيغطّي ما يعادل 1500 طن من دقيق القمح المدعم، وهو يكفي لصنع أكثر من 18 مليون رغيف خبز وإطعام أكثر من 157 ألف فلسطيني في شهر واحد.

وقالت كورين فلايشر، مديرة برنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا الشرقية: “مع اقتراب المجاعة في غزة، فإنّ الدعم السخي الذي قدّمه The Weeknd سيوفّر إغاثة حيوية لآلاف الأسر الفلسطينية التي تكافح الجوع كل يوم. نحن ممتنون للغاية لمساهمته وتعاطفه ودفاعه الثابت عن برنامج الأغذية العالمي وشعب فلسطين”.

وكان سفير النوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قد تبرّع بمبلغ 2.5 مليون دولار لصالح الاستجابة الإنسانية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في غزة في كانون الأوّل (ديسمبر) 2023.

وأشارت حينها المنظمة، إلى أنّ النجم خصّص هذا المبلغ من صندوقه الإنساني “XO”، ويعادل 4 ملايين وجبة غذائية التي يمكنها إطعام أكثر من 173 ألف فلسطيني لمدة تصل إلى أسبوعين.

يُشار إلى أنّه تمّ تعيين أبيل سفيراً للنوايا الحسنة في شهر تشرين الأول (أكتوبر) عام 2021، وسبق له أن تبرّع بمليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، للمساعدة في مكافحة المجاعة في إثيوبيا.