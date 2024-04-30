تساؤلات حول إلغاء حفل العرض الخاص لفيلم “السرب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الشركة المنظّمة لحفل العرض الخاص للفيلم المصري “السرب”، عن إلغائه بشكل مفاجئ، وذلك قبل ساعات من انطلاقه، حيث كان من المقرّر أن يُقام اليوم، قبيل انطلاق عرضه جماهيرياً غداً الأول من أيار (مايو).

“السرب” من الأعمال السينمائية التي يُتوقع أن تحقق شعبية كبيرة واهتماماً إعلامياً، فقصّته مأخوذة من ملف المخابرات المصرية، وتكشف عن جرائم الجماعات الإرهابية التي تصدّى لها رجال القوات الجوية والحربية في مصر.

رفع البرومو الخاص بالعمل منسوب تشوّق الجمهور لمشاهدته، إذ استهل أول مشاهده بخطاب للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يتحدث فيه عن العملية الإرهابية التي نُفّذت في مدينة درنة الليبية، في العام 2015، حيث تمّ ذبح نحو 21 قبطياً مصرياً.

على الرغم من توضيح الشركة المنظّمة لحفل العرض الخاص لفيلم “السرب” أنّ قرار الإلغاء جاء نتيجة عدم جاهزية النسخة المخصّصة للعرض في هذا اليوم، لكن حالة من الجدل أُثيرت عبر مواقع التواصل حول هذا القرار، وهل بالفعل لعدم وجود نسخة لعرضها أم لإجراءات أمنية.

ويُشار إلى أنّ التحضيرات لفيلم “السرب” بدأت منذ سنوات عدة، لكن تأجّل موعد طرحه للجمهور، بسبب ضخامة إنتاجه وتصويره في دول أجنبية عدّة خارج مصر، ومشاركة عدد كبير من النجوم، الذين انشغلوا في تصوير أعمال أخرى خلال هذه السنوات.

ويشارك في”السرب” كل من أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.