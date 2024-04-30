تغيير اسم فيلم هيفاء وهبي الجديد إلى "ولاد المحظوظة"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن القائمون عن فيلم النجمة اللبنانية هيفاء وهبي تغيير اسم العمل من جورى إلى ولاد المحظوظة وذلك بالتزامن مع استئناف تصوير المشاهد الأخيرة منه حيث تم الانتهاء من جزء كبير من أحداث الفيلم خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين قبل توقفه مؤقتاً.



يشار الى أن فيلم ولاد المحظوظة يشارك في بطولته بيومي فؤاد، محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، محمد الكيلاني، كريم عفيفي ومن تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.



وكانت نجحت أغنية “وصلتلها” للنجمة هيفاء وهبي عبر القناة الرسمية لـ هيفاء وهبي على “يوتيوب”.

والأغنية من ألحان الراحل محمد النادي الذى رحل عن عالمنا منذ 7 شهور، وكلمات محمود عبدالله وتوزيع نور.

وكانت طرحت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي مؤخرًا أغنية جديدة باللهجة المصرية تعاونت فيها مع الموزع الموسيقى زوم والشاعر أحمد علاء والملحن أحمد برازيلى.

اقرأ أيضًا

رمسيس باريس

وكانت آخر أعمال هيفاء وهبى فيلم "رمسيس باريس" والذى عرض في موسم عيد الفطر 2023، ويشارك في بطولته محمد سلام، محمد ثروت، حمدى المرغنى، محمود حافظ، سميرة مقرون و"مصطفى خاطر، اوس اوس، جومانا مراد"، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، وتوزيع سينرجى فيلمز.

قصة رمسيس باريس

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

وكانت خضعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لجلسة تصوير مثيرة ولافتة للأنظار، خلال أحدث ظهور لها في لبنان، وكعادتها شاركت الجمهور بمجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

هيفتء وهبي

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

وكانت تألقت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي فى حفل ضخم أحيته في بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وخطفت أنظار الجمهور بشكل كبير وأشعلت الحفل بباقة من أجمل أغانيها التي يحبها جمهورها.

وأبدت النجمة هيفاء وهبي سعادتها بالحفل قائلة: "كفر الشيخ حلوة أوي وناسها أحلى، يمكن أنتم من أحلى الجماهير اللي شُفتها أنا بحبكم أوي وشكرًا لحضوركم، وأنها سعيدة بتواجدها في المدينة السياحية بكفر الشيخ".

هيفاء وهبي

وتألقت هيفاء وهبي خلال الحفل بغناء العديد من الأغاني منها "بوس الواوا، تيجي، مابضعفش، بحبك موت مسرعه"، وغيرها من الأغنيات، وتفاعل معها الجمهور بالتصفيق الحار والرقص.

وكانت طرحت الفنانة هيفاء وهبي، مؤخرًا أغنية "ما بضعفش"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من كلمات عمرو المصري، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع سليمان دميان، والفيديو كليب من إخراج إيلي فهد.