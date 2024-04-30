"مؤلف روايات".. مصطفى خاطر يستكمل تصوير فيلمه الجديد "محو أمنة"

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفنان مصطفى خاطر، لاستكمال تصوير أحدث أعماله الفنية فيلم "محو أمنة"، بعد توقف خلال شهر رمضان.

أبطال "محو الأمية"

وفيلم "محو الأمية" يشارك في بطولته وفاء عامر ومحمود البزاوي وأيتن عامر وعدد من ضيوف الشرف، وهو من إخراج محمد حماقي، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

مصطفى خاطر

ويقوم مصطفى خاطر بتجسيد خلال أحداث فيلم "محو أمنة" دور مؤلف روايات يحاول الوصول لنشر روايته لكنه يمر بمواقف صعبه تصيبه بالاكتئاب.

من ناحية أخري، بدأ عرض الجزء الثاني من مسلسل "البيت بيتي" بطولة مصطفى خاطر وكريم محمود عبد العزيز.

وأصبح متاحا على منصة "شاهد VIP" حلقتين من مسلسل "البيت بيتي" ويعرض كل أربعاء حلقة جديدة.

مسلسل البيت بيتي 2

أبطال مسلسل "البيت بيتي 2"

مسلسل "البيت بيتي 2" بطولة كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، سليمان عيد، صبحي خليل، عبد الرحيم حسن، وبمشاركة الممثل الكبير أحمد بدير، من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب وإخراج خالد مرعي.

يشار إلى أن آخر أفلام مصطفى خاطر كان فيلم "رمسيس باريس".

أحداث فيلم "رمسيس باريس"

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

أبطال فيلم "رمسيس باريس"

فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون ومصطفى خاطر، وأوس أوس، جومانا مراد، ومصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، وإنتاج ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.