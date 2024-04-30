محمود البزاوي في رداء "سوبرمان" ومتابعون يسخرون: "فيه خناقة في الهرم عايزينك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

فاجأ الفنان محمود البزاوي جمهوره ومتابعيه بنشر صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، ظهر خلالها وهو يرتدي رداء شخصية البطل الخارق "سوبر مان" وسط سخرية متابعيه.

وظهر "البزاوي" في الصورة وهو يرتدي زي "سوبرمان" وعلق عليها: "ضوء لمع وسط المدينة رسم ندائًا لمنادينا"، وسط العديد من التعليقات من قبل جمهوره ومتابعيه وعلقوا: "أستاذ سوبر بزاوي، من غير سوبرمان أنت لامع لوحدك يا نجم مصر والله، سوبر بزاوي، في خناقة في الهرم عايزينك".

يذكر أن الفنان محمود البزاوي يشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "الغربان" بطولة الفنان عمرو سعد، ومسلسل "إقامة جبرية" بطولة مجموعة من النجوم الشباب وهم الفنانة هنا الزاهد، والفنان محمد الشرنوبي.

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