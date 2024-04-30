تركي آل الشيخ ينعى نجل الملاكم فرانسيس نجانو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية على نعي نجل الملاكم الكاميروني الفرنسي فرانسيس نجانو، وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر "تركي" صورة تجمعه بالملاكم فرانسيس نجانو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" ونعاه قائلا: "قلبي مع فرانسيس نجانو على خسارته، فلترقد روح ابنه في سلام".

وشارك الملاكم فرانسيس نجانو مؤخرًا بعدد من النزالات ضمن فعاليات "موسم الرياض" أبرزها مباراة "فوضى الإقصاء" التي جمعته مع الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا وحازت المباراة على حضور جماهيري ضخم إلى جانب تغطية إعلامية عالمية.

ويواصل "تركي" الترويج لعدد من النزالات القتالية التي يشارك بها مجموعة من أبرز الملاكمين المحترفين حول العالم، أبرزها نزال "حلبة النار" بين الملاكم الأوكراني أولكسندر أوزيك، والملاكم الإنجليزي تايسون فيوري والمقرر إقامتها يوم 18 مايو المقبل.

يذكر أن "تركي آل الشيخ" كشف مؤخرًا عن صندوق "Big Time" وهو صندوق استثماري برعاية الهيئة العامة للترفيه "GEA" لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام وسط مشاركة نخبة من ألمع وكبار النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي.

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