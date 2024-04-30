استعدادات وكواليس حفل مترو بومين الثاني في الأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تحضيرات على قدم وساق يجريها منظمي حفل الموزع الموسيقي الأمريكي مترو بومين الثاني والمقرر إقامته مساء اليوم الثلاثاء في منطقة الأهرامات وبالتحديد على مسرح كونداليني جراند بيراميدز.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ "اكتشف مصر" على "انستجرام" مقاطع فيديوهات من استعدادات القائمين على الحفل وسط توافد المئات من محبي وجمهور "بومين" الذين حرصوا على التواجد في حفله الأول في مصر.

وأحيا "بومين" حفله الأول مساء أمس الاثنين بمنطقة الأهرامات وحرص على تحية الجمهور فور صعوده على المسرح، وقام برفع علم مصر ووجه الشكر والتقدير للمتواجدين.

ونشر "بومين" مقاطع فيديو عبر استوري حسابه الرسمي على "إنستجرام" عقب وصوله مصر، أوضح خلالها استمتاعه بجولة سياحية في نهر النيل، كما حرص على التعليق باللهجة المصرية على أحد المقاطع قائلا: "السلام بلدنا".

وأثار خبر إقامة حفل مترو بومين" جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بسبب إقامة الحفل بمنطقة سفح الأهرامات وكونها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إلغاء حفل هناك حيث تم إلغاء حفل المغني الأمريكي ترافيس سكوت والذي كان من المقرر إقامته العام الماضي إلا أن تم إلغاؤه في اللحظات الأخيرة.

ويعد الحفل بمناسبة احتفال "مترو بومين" بإطلاق ألبومه الجديد بعنوان "We Don’t Trust You" الذي صدر بالتعاون مع مغني الراب فيوتشر يوم 22 مارس الماضي وسيقوم بالعديد من الجولات الغنائية بعدد من دول العالم خلال الفترة المقبلة ضمن الجولة الغنائية للألبوم.

يذكر أن مترو بومين اشتهر مؤخرًا بالموسيقى التصويرية لفيلم الرسوم المتحركة الشهير "Spider- Man: Into the Spider Verse"، إلى جانب عدد من أغانيه الشهيرة منها "Creepin" مع المغني الأمريكي ذا ويكند.

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