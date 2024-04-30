هنا الزاهد تشارك جمهورها صورًا من "ليلة حنة" لينا الطهطاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهور السوشيال ميديا، صورًا جديدة من ليلة حنة الإعلامية لينا الطهطاوي، استعدادًا لحفل زفافها.

ونشرت "هنا" الصور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت: "فلنبدأ فصل جديد"، وردت عليها لينا الطهطاوي، وعلقت: "الأخت المختارة".

وانهالت التعليقات من رواد السوشيال ميديا على الصور، والتي جاءت كالتالي: "العسل كله"، "قمر يا نجمة"، "أفضل فصل جديد"، "سكر وجميلة"، "أحلى من القمر"، "أجمل بنت على وجه الأرض".

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