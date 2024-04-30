أحمد السعدني وأشرف زكي.. توافد الفنانين على عزاء الراحل عصام الشماع (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

بدأ منذ قليل، عزاء الراحل السيناريست والمخرج عصام الشماع، في مسجد الشرطة بشارع صلاح سالم، والذي شهد حضور كبير من نجوم الفن.

وحرص الفنان ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، والفنان أحمد السعدني، والفنان محمد محمود عبد العزيز، والفنانة داليا مصطفى، وغيرهم من نجوم الفن، على تقديم واجب العزاء في وفاة الراحل عصام الشماع.

وشيع جثمان المخرج الراحل أمس الاثنين من مسجد السيدة نفيسة وسط حضور عدد كبير من أبرز النجوم والإعلاميين الذين حرصوا على الحضور وتقديم واجب العزاء، وهم الفنان أحمد السعدني في أول ظهور له منذ رحيل والده الفنان الكبير صلاح السعدني، الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز، الفنان محمود قابيل، كما نعاه عدد كبير من النجوم عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منهم الفنانة نهال عنبر، الفنانة ريهام حجاج، المخرج خيري بشارة، والفنانة إنجي شرف.

وأعلن أحمد نجل المخرج الراحل عصام الشماع عن وفاة والده عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وقال: "والدي الدكتور والمؤلف والمخرج عصام الشماع في ذمة الله، صلاة الجنازة الظهر من مسجد السيدة نفيسة والدفنة في المجاورين".

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