غدا.. عرض فيلم الكوميديا والأكشن "The Fall Guy" في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يعرض بدءًا من غد الأربعاء بدور العرض السينمائي في مصر فيلم الأكشن والكوميديا "The Fall Guy" بطولة النجم الكندي ريان جوسلينج وتشاركه البطولة الممثلة البريطانية إيميلي بلنت.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والكوميديا حول دوبلير يسعى للبحث عن بطل أحد الأفلام بعد اختفائه في ظروف غامضة، وتقدر ميزانية الفيلم الإنتاجية بـ 125 مليون دولار، وسيعرض في الولايات المتحدة الأمريكية ابتدءًا من يوم الجمعة المقبلة.

وحاز الفيلم على تقييم مبدئي 7.3/10 من قبل موقع "IMDB" وسط إشادة النقاد والجمهور بالمستوى الفني للفيلم وكونه ملئ بمشاهد الأكشن والإثارة.

وكشفت سينمات "أيماكس" مصر عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام" عن بدء عرض الفيلم بتقنية الأيماكس التي تتسم بكاميرات عالية الوضوح، إلى جانب شاشاتها السينمائية العملاقة بنظام الـ "Curve" أو الشاشة المنحنية وصنعت خصيصًا ليتمكن الجمهور من مشاهدة الفيلم بشكل أكثر وضوحًا من أي مكان بدور العرض السينمائي.





يذكر أن ريان جوسلينج يشارك ببطولة فيلم الخيال العلمي "Project Hail Mary" المقرر عرضه بحلول عام 2026.

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