رشا مهدي ضيفة شرف هيفاء وهبي في "ولاد المحظوظة"

ياسر رشاد - القاهرة - تعاقدت الفنانة رشا مهدي على المشاركة فى فيلم ولاد المحظوظة للمخرج مرقس عادل والذي تقوم ببطولته هيفاء وهبي، وذلك بعد النجاح اللافت الذي حققته في موسم رمضان الماضي في مسلسل سر إلهي.

وشاركت رشا مهدي أيضا في موسم رمضان الماضي كضيف شرف مسلسل إمبراطورية ميم مع المخرج محمد سلامة والفنان خالد النبوي.

الفيلم بدأ تصويره قبل فترة، وتشارك فيه رشا مهدي كضيف شرف، من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.

تفاصيل مسلسل سر إلهي



تدور أحداث مسلسل "سر إلهي" في إطار اجتماعي شعبي مثير، حيث تروي الأحداث قصة نصرة التي تجسدها الفنانة روجينا، التي تواجه نصرة تحديات الحياة بمفردها بعد خيانة أقرب الناس إليها، فتقرر الانتقام من من ظلمها، والمسلسل من المقرر عرضه خلال شهر رمضان على قناة cbc، cbc drama، أبوظبي، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.



أبطال مسلسل "سر إلهي"

المسلسل بطولة روجينا، أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، رشا مهدي، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

وأعلن القائمون عن فيلم النجمة اللبنانية هيفاء وهبي تغيير اسم العمل من جورى إلى ولاد المحظوظة وذلك بالتزامن مع استئناف تصوير المشاهد الأخيرة منه حيث تم الانتهاء من جزء كبير من أحداث الفيلم خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين قبل توقفه مؤقتاً.

قصة ولاد المحظوظة

ويدور في إطار كوميدي رومانسي، عن سيدة لبنانية تمر حياتها بالعديد من الأزمات، وهو من بطولة هيفاء وهبي، بيومي فؤاد، رشا مهدي، محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر.

أبطال ولاد المحظوظة

يشار الى أن فيلم ولاد المحظوظة يشارك في بطولته بيومي فؤاد، محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، محمد الكيلاني، كريم عفيفي ومن تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.



وكانت نجحت أغنية “وصلتلها” للنجمة هيفاء وهبي عبر القناة الرسمية لـ هيفاء وهبي على “يوتيوب”.

والأغنية من ألحان الراحل محمد النادي الذى رحل عن عالمنا منذ 7 شهور، وكلمات محمود عبدالله وتوزيع نور.

وكانت طرحت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي مؤخرًا أغنية جديدة باللهجة المصرية تعاونت فيها مع الموزع الموسيقى زوم والشاعر أحمد علاء والملحن أحمد برازيلى.

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رمسيس باريس

وكانت آخر أعمال هيفاء وهبى فيلم "رمسيس باريس" والذى عرض في موسم عيد الفطر 2023، ويشارك في بطولته محمد سلام، محمد ثروت، حمدى المرغنى، محمود حافظ، سميرة مقرون و"مصطفى خاطر، اوس اوس، جومانا مراد"، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، وتوزيع سينرجى فيلمز.