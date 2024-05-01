حمادة هلال ينشر صورًا تجمعه بـ نور الشريف.. والجمهور يعلّق: “فيكم شبه من بعض”

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 مايو 2024 12:48 صباحاً - نشر الفنان حمادة هلال بعض الصور له، بجوار صور الفنان الراحل نور الشريف، حيث كان هناك تشابه كبير بينهم في تلك الصور؛ مما جعل بعض الجمهور يظن أن هناك علاقة قرابة فيما بينهم.

وشارك هلال جمهوره الصور عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، حيث نشر صورتين له إحداهما بذقن والأخرى بدون، ونفس الشئ للفنان نور الشريف، ووضع الصور بجوار بعضهم البعض.

حمادة هلال يثير جدلاً بصورة مركّبة

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع صور حماده هلال ونور الشريف، حيث علق الكثير من متابعيه مؤكدين على تواجد تشابه كبير بينهم، فيما ظن البعض الآخر أن هناك علاقة قرابة بينهم.

وحلت الأحد ذكرى ميلاد الفنان نور الشريف يوم 28 إبريل 1946، الذي يعد واحداً من أبرز الفنانين فى تاريخ مصر، لما قدمه من أعمال على مستوى السينما والدراما تركت أثرًا كبيرًا.

أحدث أعمال حمادة هلال

ومؤخرا، طرح حمادة هلال عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب كليب “الليلة”، الأغنية الرسمية لمسلسل “المداح 4 – أسطورة العودة”، الذي حقق نجاحا كبيرا خلال موسم رمضان 2024.

أغنية “الليلة” من كلمات أسامة محرز، وألحان وتوزيع كريم عبد الوهاب، ويغني فيها حمادة هلال

مسلسل “المداح” 4

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل “المداح 4 أسطورة العودة” العديد من المفاجآت التي أذهلت الجمهور وتركت الباب مفتوحاً لاحتمالية وجود جزء خامس.

تمكن صابر المداح (حمادة هلال) من الوصول لإرث جده، وهو سيف لمقاومة الجن قزح (فتحي عبدالوهاب)، وفي المعركة الأخيرة، تم فتح بوابة الجن الأخيرة، ودارت معركة ملحمية بين صابر وقزح، انتهت المعركة بموت صابر على يد قزح، الذي ظهر في جنازته لاحقاً.

مسلسل “المداح أسطورة العودة”، يشارك حمادة هلال في بطولة هذا الجزء فتحي عبد الوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبه مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان) ومنتج منفذ شركة أجورا ميديا للإنتاج.

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