صور وفيديو.. كواليس استعدادات نجوى كرم لحفلها المقبل في دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، صورًا من بروفات تجهيزها لـ حفلها المقبل المقبل في مدينة دبي بدولة الإمارات.

وعلقت نجوى على الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام": "البروفة الأولى".

وتستعد نجوى كرم لإحياء حفلها الغنائي يوم الجمعة 3 مايو في مدينة دبي الإماراتية، ضمن سلسلة حفلات الربيع.

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