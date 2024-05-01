مترو بومين يعرب عن سعادته بالتواجد في مصر: "لا أصدق أن هذا يحدث الآن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعرب موزع الموسيقى الأمريكي مترو بومين عن سعادته بإحياء حفله الموسيقى الأول في مصر وذلك خلال الحفل الذي يقام مساء الثلاثاء في منطقة الأهرامات بحضور عدد كبير من محبيه وجمهوره.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ "BillboardArabia" على "انستجرام" عدد من مقاطع الفيديوهات من كواليس الحفل، وظهر خلالها "بومين" وهو يعرب عن سعادته بالتواجد في مصر قائلا: "لا أصدق أن هذا يحدث الان، أنتم أمامي والأهرامات من خلفي"، وطلب من الجمهور المتواجد في الحفل لحظة صمت لفقدانه والدته ولأي شخص فقد شخصًا عزيزًا عليه بالحفل.

وأحيا "بومين" حفله الأول في مصر مساء الاثنين بمنطقة الأهرامات وسط حضور جماهيري ضخم من قبل محبيه وجماهيره، وقام بتحيتهم فور صعوده على المسرح وقام برفع علم مصر وسط تصفيق حاد من المتواجدين.

ونشر "بومين" مقاطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي على "إنستجرام" عقب وصوله مصر، أوضح خلالها استمتاعه بجولة سياحية في نهر النيل، كما حرص على التعليق باللهجة المصرية على أحد المقاطع قائلا: "السلام بلدنا".

ويعد الحفل بمناسبة احتفال "ميترو بومين" بإطلاق ألبومه الجديد بعنوان "We Don’t Trust You" الذي صدر بالتعاون مع مغني الراب فيوتشر يوم 22 مارس الماضي.