دينا الشربيني تكشف حقيقة وجود جزء ثالث من مسلسل "كامل العدد".. تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة دينا الشربيني، عن حقيقة وجود جزء ثالث من مسلسل "كامل العدد" الفترة المقبلة.

وقالت "الشربيني"، في لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "ON"، مساء الثلاثاء: "المفروض في جزء ثالث، المؤلفين هيقعدوا ويشوفوا مع بعض إزاي هيتعمل بالضبط، زي ما قعدنا فترة بعد الجزء الأول كنا خايفين من عدم نجاح الجزء الثاني".

أوضحت أن الهدف من طرح مسلسل كامل العدد في رمضان، هو جمع أفراد العائلة أمام الشاشة وجذب كل الفئات العمرية للمشاهدة والمتابعة، مضيفة أن فريق الإنتاج سمح بوجود مساحة في الكتابة وعرض مشاهد عديدة للنجوم المشاركة في العمل الفني.

وأتمت: "بشكر ربنا ومبسوطة جدا بالمشاركة في مسلسل كامل العدد، وشايفة إن ربنا وفقني لأني كنت الفترة دي محتاجه أحس فيها بحب الناس وحسيت أن ربنا طبطب عليا".

مسلسل كامل العدد +1، تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش، إخراج خالد الحلفاوي، بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، تميم عبده، أحمد كمال، ميمي جمال، جيهان شماشرجي، صدقي صخر، أحمد جمال سعيد، جيسيكا حسام الدين، حمزة دياب، مالك عماد.

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