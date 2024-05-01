نانسي عجرم أنيقة ونسرين طافش بملابس رياضية.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا الزاهد

ظهرت الفنانة هنا الزاهد، داخل سيارتها ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

يوسف الشريف

شارك الفنان يوسف الشريف متابعيه، أحدث ظهور له على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

نهى عابدين

نشرت الفنانة نهى عابدين، صورة جديدة لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها، أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملابس رياضية.

نرمين الفقي

خطفت الفنانة نرمين الفقي الأنظار، من خلال أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وحازت على إعجاب متابعيها.

رانيا فريد شوقي

نشرت رانيا فريد شوقي، صورة جديدة لها وظهرت بإطلالة شتوية، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

منة فضالي

ظهرت الفنانة منة فضالي، بدون مكياج ونشرت الصورة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "السعادة ليست في الحب، السعادة هي أن تجد من يفهمك عندما تكون في أسوأ حالاتك".

ناهد السباعي

خطفت الفنانة ناهد السباعي الأنظار إليها، من خلال أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت وسط البحر بإطلالة جريئة.

فرح الزاهد

شاركت فرح الزاهد متابعيها، صورة جديدة على حسابها بموقع إنستجرام"، وظهرت داخل سيارتها.

نانسي عجرم

شاركت الفنانة نانسي عجرم متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت بفستان أسود أنيق.