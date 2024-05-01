دينا الشربيني تفصح عن اسم حبيبها وتكشف هويته

ياسر رشاد - القاهرة - حسمت الفنانة دينا الشربيني الجدال المثار حول هوية من تحب، قائلة: شخص مصري خارج الوسط ومفيش أي حاجه صح أنه إعلامي معروف ومش مصري، دي شائعات وأنا معتادة أني ماردش على الشائعات أصل كل الناس هتقول فيه حاجات بتتكتب مقلتهاش وحاجات بيقولوا اتعملت معملتهاش.

دينا الشربيني تصفح عن أسم حبيبها وتكشف هويته

وكشفت الفنانة دينا الشربيني عبر برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON، عن أسم حبيبها قائلة أسمه “حسين” ويعمل في مجال بيزنس عائلي وخارج الوسط تمامًا، وكان بينا أصدقاء مشتركين وكنا نعرف بعض وبنتقابل وسط أصحابنا في قعدات عادية حتى الارتباط.

وعن سؤال امتى هتلبسي فستان الزفاف الأبيض وتبقي عروسة؟، أجابت قائلة: كله بوقته، وأوضحت “بالفعل أنا بعيش قصة حب هو شخص بحبه جدا وجدع جدا وبحترمه للغاية، وبان أصله وقت فقدان أبي وأمي لأني من وقتها لسه مش مستوعبة رحيلهما”.

وعن أهم ما أعجبها فيه قالت دينا الشربيني: محترم وبيراعي ربنا ومتدين وجدع ولذيذ عاوز يعمل كل حاجة كمشاعر ودعم دون أن يظهر في الصورة، دائما بيبقى عينه عليا من بعيد، وعن عدم ظهوره معها، قالت: أبعد ما يكون عن الأضواء احنا شبه بعض في حاجات كتيرة بس مش بيحب الأضواء، ودي الحاجة الوحيدة اللي عكس بعض فيها، جايز في البداية كان مخضوض ومش فاهم لكن دلوقتي فهم.

وواصلت: مش بتابع الشائعات ودائما بدخل أشوفها بعد ما الحكاية تخلص لأن فيه فريق عمل ماسك السوشيال ميديا بتاعي، ماعنديش باسورد بتاع فيس بوك ولا تويتر فيه حد ماسكهم، وأنا بحب فقط إنستجرام وتيك توك.