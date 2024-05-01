ناهد السباعي تستمتع بوقتها بأحد البيوت النوبية في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة ناهد السباعي صور ومقاطع فيديوهات عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" خلال زيارتها لأحد البيوت النوبية في محافظة أسوان أثناء تواجدها بفعاليات مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة في دورته الأخيرة.

وظهرت "ناهد" وهي تستمتع بوقتها وسط عدد من المواطنين النوبيين وحرصت على التقاط عدد من الصور التذكارية بأحد البيوت هناك، كما ظهرت بأحد مقاطع الفيديو وهي تتناول الغداء النوبي وعلقت: "أنا بحب أسوان".

وشاركت ناهد السباعي كعضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة وعبرت عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة وسط حضور عدد كبير من أبرز النجوم وصناع السينما.

وكانت آخر مشاركات ناهد السباعي بمسلسل "محارب" بطولة الفنان حسن الرداد وعرض بموسم دراما رمضان الماضي.

يذكر أن ناهد السباعي تشارك بعدد من الأعمال الدرامية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "نقطة سوداء" بطولة أحمد فهمي، سوسن بدر، سارة سلامة، تأليف محمد محرز، وإخراج محمد أسامة، إلى جانب مسلسل "فوبيا" ويشارك ببطولته الفنانة رانيا يوسف، الفنانة نيرمين الفقي، الفنان إسلام جمال، تأليف أحمد عزت، إخراج رؤوف عبدالعزيز.

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