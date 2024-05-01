غادة عبد الرازق تتصدر الترند بإطلالتها الأنيقة بالأبيض.. إليكم كم بلغ سعرها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق، مجموعة صور لأحدث إطلالاتها، ظهرت فيها بتصميم راقٍ.

وخطفت غادة الأنظار بإطلالتها، إذ ارتدت طقم رسمي باللون الأبيض العاجي، يتألف من قطعتين، جاءت السترو محددة الخصر، وينسدل منها عقدة سوداء كبيرة فوق البنطال، الذي تميز بقصته المريحة، من توقيع مصمم الأزياء ليث معلوف.

وأكملت غادة إطلالتها بحقيبة باللون الذهبي "La Medusa Patent Mini Bag in Gold" من "Versace" يبلغ سعرها 1575 دولار. وانتعلت حذاء بكعب عال، جاء بألوان متعددة وبراقة، "Crystal Colorblock Pattern Slingback Pumps " يبلغ سعرها 1280 دولار، من العلامة التجارية نفسها.

ومن الناحية الجمالية، اختارت غادة تسريحة شعر أنيقة، إذ تركته منسدلا بطريقة ملساء. وطبقت مكياجا قوياً يرتكز على إبراز العيون، واعتمد على الألوان الترابية، والذي أبرز ملامحها الجميلة.



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