اليوم.. اتحاد الكتاب يبدأ استقبال الأعمال المقدمة لجوائزه السنوية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت لجنة الجوائز باتحاد الكتاب، التي يرأسها أحمد فضل شبلول عن فتح باب التقدم لجوائز الاتحاد لعام 2024م، اعتبارًا من اليوم أول مايو 2024، ولمدة شهرين تنتهي في 30 يونيو 2024، وذلك تحت رعاية د.علاء عبدالهادي، رئيس اتحاد الكتاب.

ألقى الشاعر أحمد فضل شبلول مقرر لجنة الجوائز إعلان الجوائز خلال اجتماع مجلس النقابة وكان كالآتي:

جوائز النقابة العامة لاتحاد الكتاب للعام 2024



تعلن النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر عن فتح باب الترشح لجوائز الاتحاد والجوائز الخاصة التي يشرف عليها الاتحاد، والآتي بيانها:

أولأ: ثلاث جوائز تميز قيمة كل منها 30 ألف (ثلاثون ألف) جنيه، على النحو

الآتي:

1 ــ جائزة التميز في الشعر.

2 ـــ جائزة التميز في السرد القصصي والروائي.

3 ـــ جائزة التميز في النقد.

وتُمنح كل جائزة بناء على حيثيات وأسباب يراها مجلس النقابة، ويكون المتقدمُ إليها واحدًا من الروَّاد، ومن ذوي الأسماء البارزة في مجاله الإبداعي، ومن المؤثرين في الأجيال اللاحقة له في حقله الأدبي. على ألا يكون عضوًا من أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة، أو إحدى النقابات الفرعية.

ثانياً: سبع جوائز سنوية في مجالات أدبية مختلفة قيمة كل منها 10000 (عشرة آلاف جنيه) على النحو الآتي:

1ـــ جائزة شعر الفصحى.

2ــ جائزة شعر العامية.

3ــ جائزة النقد الاًدبي.

4ــ جائزة السرد القصصي والروائي، وخُصصت هذا العام لتكون في حقل "الرواية التاريخية" فقط.

6- جائزة الترجمة وخصصت هذا العام (من الإنجليزية إلى العربية فقط).

7ـ جائزة أدب الأطفال واليافعين (وقد خصصت هذا العام لرواية اليافعين فقط).

ثالثا: جائزة فلسطين للأدباء المصريين والفلسطينيين في أدب المقاومة:

وتُمنح لكاتب مصري وآخر فلسطيني، وقيمة كل منهما 15 ألف جنيه (خمسة عشر ألف جنيه) وتخصص هذا العام (لشعر الفصحى فقط).

رابعا: تسع جوائز خاصة على النحو الآتي:

1ــ جائزة د. عبدالغفار مكاوي في القصة القصيرة، وقيمتها 1500 (ألف وخمسمائة) جنيه.

2ــ جائزة د. حسن البنداري في القصة القصيرة، وقيمتها 5000 جنيه (خمسة آلاف جنيه).

3 ــ جائزة محمد سلماوي للنص المسرحي، وتم رفع قيمتها من 5000 (خمسة آلاف جنيه) إلى 10000 جنيه (عشرة آلاف جنيه) اعتبارًا من هذا العام.

4ــ جائزة بهاء طاهر لأدباء الصعيد في مجالات الأدب المختلفة، وقيمتها 5000 (خمسة آلاف) جنيه.

5ـ ــ جائزة يوسف أبو رية في الرواية، وقيمتها 5000 (خمسة آلاف) جنيه.

6 - جائزة أحمد فضل شبلول في أدب الأطفال وقيمتها 3000 (ثلاثة آلاف جنيه).

7 - جائزة نوال مهني للشعر الفصيح (العمودي والتفعيلي) وقيمتها 10000 (عشرة آلاف) جنيه.

8 - جائزة فؤاد دوارة في النقد المسرحي (بما لا يقل عن عشر مقالات نقدية في المسرح مطبوعة في كتاب) وتم رفع قيمتها من خمسة آلاف إلى 10000 (عشرة آلاف) جنيه.

9- جائزة عمرو دوارة في الدراسات المسرحية، وتم رفع قيمتها من خمسة الآف إلى 10000 (عشرة آلاف) جنيه.

10 – جائزة صالح شرف الدين في الشعر التفعيلي وقصيدة النثر ونقدهما، وقيمتها 10000 (عشرة آلاف) جنيه، تقسم مناصفة بين ديوان الشعر، وكتاب النقد.

خامسا: الجائزة التشجيعية للكتاب من ذوي الهمم:

1- في مجالات الأدب المختلفة لأعضاء الاتحاد (العاملين والمنتسبين) وممن هم خارج الاتحاد أيضا، تشجيعًا لهم على الكتابة والقراءة والاطلاع والإبداع، ثم

2- الحصول على عضوية النقابة لمن هم ليسوا أعضاء بها، حال انطباق الشروط عليهم.

2 - فروع هذه الجائزة في مجالات: الشعر (الفصيح والعامي) والسرد القصصي والروائي، والدراسات الأدبية والنقدية، مع عدم التقيد بسن معينة. وقيمتها 5000 (خمسة آلاف) جنيه لكل فرع من فروعها الثلاثة.

سادسا: جوائز أدب البادية

1 – للأعضاء العاملين الذين يكتبون في أدب البادية: شعرًا وسردًا ونقدًا.

2 – قيمة هذه الجائزة 5000 (خمسة آلاف) جنيه لكل فرع من فروعها الثلاثة.

سابعا : شروط عامة:

1ــ يُفتح باب التقدم لجميع الجوائز بمقر النقابة العامة للاتحاد بالزمالك، اعتبارًا من أول مايو 2024، ولمدة شهرين تنتهي في 30 يونيو 2024.

2ــ أن يكون مؤلف العمل عضوًا عاملاً من أعضاء اتحاد كتاب مصر ومسددًا اشتراكه السنوي (عدا الجائزة التشجيعية لذوي الهمم، والكتاب الفلسطينيين المتقدمين لجائزة فلسطين).

3ــ أن يكون العمل مطبوعًا ورقيًّا، ولم يمر على طباعته الأولى أكثر من خمس سنوات وقت التقدم.

4ـ ــ ألا يكون العمل قد حصل على أي جائزة من قبل مصرية أو عربية.

5 ــ أن يكون العمل منشورًا فى دار نشر معتمدة، وله رقم إيداع وترقيم دولي.

6 ــ ألا يكون العمل المتقدم لنيل الجائزة رسالة علمية (ماجستير ودكتوراه أو من أبحاث الترقِّي داخل الجامعات).

7 ـ أن يتقدم صاحب العمل بنفسه إلى الجائزة مقابل رسم اشتراك قدره 200 جنيه (مائتا جنيه) عدا الكتاب الفلسطينيين بالإضافة إلى أربع نسخ من العمل المقدم. والأعمال المقدمة لا تسترد سواء فاز صاحبها أم لم يفز .

8- لا يجوز لمن فاز من قبل – في أي فرع من فروع جوائز الاتحاد - التقدم إليها مرة أخرى. ولأعمال المقدمة لا تسترد سواء فاز صاحبها أم لم يفز .

9 ـ قرارات اللجنة نهائية ولا يجوز الطعن عليها قانونًا.

10 - فيما يرتبط بجائزة الترجمة يشترط:

أ - أن يكون العمل المترجم عن اللغة الأصلية.

ب - ألا يكون قد سبق ترجمته من قبل.

ج _ أن يُحضر المتقدم العملين؛ الأصلي أو صورة منه، والمترجم.