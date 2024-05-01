رحيل الكاتب الأمريكي الشهير بول أوستر.. مؤلف ثلاثية نيويورك

ياسر رشاد - القاهرة - توفي الكاتب الأمريكي الشهير بول أوستر، عن عمر يناهز 77 عاما، بسبب مضاعفات سرطان الرئة، حسبما أكد صديقه وزميله المؤلف جاكي لايدن لصحيفة الجارديان البريطانية.

ووفقا لصحيفة الجارديان توفي المؤلف الأمريكي صاحب الـ 34 كتابا، بما في ذلك ثلاثية نيويورك الشهيرة، يوم الثلاثاء، ونشرت نبذة عن حياته كالتالي:

وُلد بول أوستر في نيوارك نيوجيرسي الأمريكية، عام 1947.

بدأت حياته الكتابية في سن الثامنة عندما فشل في الحصول على توقيع من بطل البيسبول ويلي مايس، لأنه كان لا يحمل معه وقتها قلم رصاص، ومنذ ذلك الحين، أخذ قلم رصاص في كل مكان.

وهو بعمر 14 عامًا، شهد صبيًا على بعد مسافة صغيرة منه يصاب بصاعقة ويموت على الفور، وهو الحدث الذي قال عنه أنه غير حياته تمامًا" وأنه كان يفكر فيه بشكل شبه يومي، وظهر ذلك في كتاباته.

درس أوستر في جامعة كولومبيا قبل أن ينتقل إلى باريس في أوائل السبعينيات، حيث عمل في مجموعة متنوعة من الوظائف، بما في ذلك الترجمة، وعاش مع الكاتبة ليديا ديفيس، التي التقى بها أثناء وجوده في الجامعة.

في عام 1974، عادوا إلى الولايات المتحدة وتزوجوا.

في عام 1977، أنجب الزوجان ابنهم "دانيال"، لكنهما انفصلا بعد ذلك بوقت قصير.

في يناير 1979، توفي والد أوستر، وأصبح هذا الحدث بمثابة البذرة لمذكرات الكاتب الأولى، "اختراع العزلة"، التي نُشرت في عام 1982. كشف أوستر فيها أن جده لأبيه قُتل بالرصاص على يد جدته، التي تمت تبرئته على أساس الجنون.

كانت انطلاقة أوستر مع نشر روايته "مدينة الزجاج" عام 1985، وهي أول رواية في ثلاثية نيويورك.

كان أوستر ينشر بانتظام طوال الثمانينيات والتسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث كتب أكثر من اثنتي عشرة رواية بما في ذلك قصر القمر (1989)، وموسيقى الفرصة (1990)، وكتاب الأوهام (2002)، وأوراكل نايت (2003).

كتب سيناريو فيلم Smoke، من إخراج واين وانغ، والذي فاز عنه بجائزة الروح المستقلة لأفضل سيناريو أول في عام 1995.

في عام 1981، التقى أوستر بالكاتبة سيري هوستفيدت وتزوجا في العام التالي.

في عام 1987 أنجبا ابنتهم " صوفي" التي أصبحت مغنية وممثلة.

اطلق رواية أوستر "ليفياثان" عام 1992، والتي تدور حول رجل فجر نفسه عن طريق الخطأ.

-كان أوستر معروفًا في أوروبا أكثر من موطنه الولايات المتحدة.