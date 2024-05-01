محمد لطفي بالجيتار من كواليس فيلم "عصابة المكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - يواصل الفنان محمد لطفي وفريق عمل فيلم "عصابة المكس" الترويج للفيلم استعدادًا لعرضه بموسم أفلام عيد الأضحى المقبل.

ونشر "لطفي" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، ظهر خلاله وهو يحمل جيتار وواصل الغناء وعلق: "من كواليس تصوير فيلم عصابة المكس استنونا عيد الأضحى 2024".

وكشف الفنان أحمد فهمي بطل فيلم "عصابة المكس" عن انضمام الفنان أحمد السقا لفريق العمل الذي يضم عدد كبير من نجوم السينما المصرية وهم الفنانة روبي، الفنانة لبلبة، الفنان حاتم صلاح، الفنان محمد أسامة (أوس أوس)، الفنان أحمد فهيم، تأليف أمجد الشرقاوي، وإخراج حسام سليمان.

وشارك الفنان محمد لطفي مؤخرًا بعدد من الأعمال الدرامية التي تم عرضها بموسم دراما رمضان الماضي منها مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة الفنان أمير كرارة.

يذكر أن محمد لطفي يشارك ببطولة فيلم "ولاد رزق: القاضية" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

"شهر زي العسل" يدخل تريند "جوجل" ومحامي يطارده ببلاغ للنيابة العامة