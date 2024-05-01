شاهد ريناد المطيري تهرب من على مسرح حفل تخرجها لهذا السبب

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر لحظة هروب مشهورة “سناب شات” ريناد المطيري من على مسرح حفل تخرجها، وذلك بعد نسيانها الكلمات التي كانت ستلقيها خلال تقديمها للحفل.

ويبدأ الفيديو بمشهد ريناد وهي تقف على مسرح حفل التخرج، وتستعد لإلقاء خطاب.

وتبدأ ريناد بالتحدث، لكنها سرعان ما تنسى الكلمات وتشعر بالتوتر.

وتجلس ريناد على الأرض لبعض الوقت، ثم تنهض وتغادر المسرح مسرعة.

واشتهرت ريناد المطيري عام 2019، بعد أن نشرت صورًا لها على موقع “سناب شات”.

ولفتت ريناد أنظار الجمهور بجمالها وأسلوبها، وحصلت على مليون متابع خلال شهر واحد فقط.

وواجهت ريناد بعض الانتقادات بسبب محتوى حسابها على “سناب شات”، إلا أنها واصلت مشاركة متابعيها بصورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها.

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