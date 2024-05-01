“اسمه حسين”.. دينا الشربيني تكشف هوية حبيبها وموعد زفافهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّت الفنانة دينا الشربيني ضيفةً على برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدّمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ONE، حيث كشفت عن هوية حبيبها واسمه وموعد زفافهما وما تتمنى أن تحققه معه والصفات التي جذبتها فيه، والصفات التي ترفضها في الرجل.

وتحدثت دينا عن أهم الصفات التي لا يمكن أن تتقبلها في الرجل، وفي طليعتها البخل، قائلةً: “البخيل في المال يكون بخيلاً في كل شيء حتى في المشاعر”. وأضافت: “البخل ليس في المال فقط، لكن أيضاً في المشاعر والكلمة الحلوة والاهتمام والسؤال والمعاملة، وثاني صفة أرفضها هي الخيانة لأنني لا يمكن أن أتحملها، لأن الفكرة ليست مفهومة بالنسبة لي، ولو حدثت يكون الرحيل أفضل، ولا يمكن أن أقبلها لأن الخيانة في حد ذاتها غير مقبولة وتهز كيان المرأة”.

وعن تعرضها للخيانة، قالت دينا الشربيني: “تعرضت زمان للخيانة ولا توجد امرأة لم تتعرض للخيانة، وحظها حلو من تكتشف ذلك مبكراً”.

وأردفت بالقول: “هناك سيدات يتعرضن للخيانة لكنهن يستطعن استكمال العلاقة، بحجة أن البيت مفتوح، وأنا أراهن على أن المرأة من داخلها تكون مدمّرة لأنها تعرف أنها تتعرّض للخيانة ومع ذلك تسكت، وأنا لا أتحمّل العيش في هذا الوضع، لكن لا أستطيع أن أحكم على من يتقبّله”.

واستكملت: “عندما تعرضت للخيانة رحلت فوراً، ووجعي الأكبر أن الخيانة جاءت من صديقتي وليس من الرجل، ولم أواجهها حتى الآن، ولا أتعلم مما يحدث لي، ولست من النوع الذي يندم ويقول يا ريتني عملت كذا وكذا، أحب التعلّم مما حدث معي، لكن أنسى أحياناً وأكرر الغلط”.

وعن قدرتها على المسامحة، قالت: “جداً وأبي كان كذلك الله يرحمه، كان هناك ناس ممكن تعمل معاه حاجات وحشة وينساها، وأنا عندي هذه الصفة، ممكن تبقى عيب، لكن أعتقد أنها ميزة علشان مانبقاش شايلين من حد، كل تجربة بتعلّم الإنسان حاجات، وأنا آمنت إن ربنا بيجيبلنا ناس في حياتنا في أوقات معينة، مثلاً في قصة حبي الحالية أنا سعيدة جداً إن حسين كان موجود وقت وفاة أمي وأبي”.

وعن أمنيتها في إنجاب الأطفال، قالت الشربيني: “كان نفسي يبقى عندي ستة أولاد، لكن الآن لن يسعفني الوقت، اثنان شيء جيد، لأننا أربعة إخوة ثلاث بنات وولد لأنني أحب العزوة”.

وعلى سؤال: متى سترتدين فستان الزفاف الأبيض؟ ردّت دينا الشربيني قائلة: “كله بوقته”، وعن قصة الحب الجديدة التي تعيشها الآن، قالت: “بالفعل أنا أعيش قصة حب، هو شخص أحبه كثيراً وجدع وأحترمه للغاية، وبان أصله وقت فقدان أبي وأمي لأني من وقتها ما زلت لا أستوعب رحيلهما”.

وعن الجدل المُثار حول هوية حبيبها، حسمت دينا الشربيني الأمر قائلةً: “شخص مصري خارج الوسط ومفيش أي حاجه صح إنه إعلامي معروف ومش مصري، دي شائعات وأنا معتادة إني لا أرد على الشائعات لأن كل الناس ستقول أموراً لم أقلها، وأشياء لم أفعلها”. وأضافت: “أول حرف من اسمه حسين، ويعمل في مجال بيزنس عائلي وخارج الوسط تماماً، وكان بينا أصدقاء مشتركين، وكنا نعرف بعض ونلتقي وسط أصحابنا في قعدات عادية حتى الارتباط”.

وعن أهم صفة جذبتها فيه، قالت دينا الشربيني: “هو محترم ويراعي ربنا ومتديّن وجدع ولذيذ عاوز يعمل كل حاجة كمشاعر ودعم بدون أن يظهر في الصورة، دائماً تكون عينه عليَّ من بعيد”. وعن عدم ظهوره معها، قالت: “أبعد ما يكون عن الأضواء، نحن نشبه بعضنا في أمور كثيرة لكنه لا يحب الأضواء، وده الشيء الوحيد اللي إننا عكس بعض فيه، ربما كان في البداية مخضوض وغير فاهم، لكن الآن فهم”.