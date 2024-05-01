تكهنات بعودة ياسمين عبدالعزيز إلى أحمد العوضي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّر اسم النجمة المصرية ياسمين عبدالعزيز، “الترند” خلال اليومين الماضيين، بعدما كشفت الفنانة القديرة إسعاد يونس، استضافتها لها في برنامجها “صاحبة السعادة”، وذلك يوم الاثنين المقبل، احتفالاً بعيد شم النسيم.

أجواء الحلقة طغى عليها الجانب الفكاهي، وبخاصةٍ أثناء ظهور عبدالعزيز وهي تتناول الأسماك المملحة والبصل الأخضر، وتلك هي الوجبة الرسمية التي يتناولها المحتفلون بهذا اليوم، أيضاً تشاركا معاً غناء أغنيات إعلانات التسعينات التي ظهرت فيها ياسمين وهي طفلة، وحقّقت من خلالها نجاحات كبيرة.

اللقطة المؤثرة التي أحدثت جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هي سؤال إسعاد يونس لها عن طليقها الممثل أحمد العوضي، فظهر عليها التأثر بشكل واضح، بخاصةٍ عند عرض مجموعة من صورهما أمامها، فلم تجب خلال البرومو عن السؤال لماذا اختفى حبهما.

صمت ياسمين فتح باب تكهنات الجماهير، ومن الممكن أن يُطلق عليها آمالهم في عودتهما، إذ توقّع كثيرون أن يظهر العوضي في الحلقة، ويتمّ الإعلان من خلال “صاحبة السعادة” عن عودتهما، فيما طالب كثيرون إسعاد يونس بأن تتدخّل لتحلّ تلك الأزمة بينهما.

ياسمين والعوضي تركا علامات استفهام كثيرة حول طلاقهما، فعلى الرغم من مرور نحو 4 أشهر على إعلان نبأ الانفصال، إلّا أنّ هناك ناشطين عبر مواقع التواصل يشكّكون في الأمر، ودفعهم لهذا الاعتقاد عدم وجود مؤشرات تدل إلى وجود خلافات بينهما، على العكس، رفضا تنبؤ عالمة الفلك ليلى عبداللطيف بطلاقهما وسخرا منه.

في رمضان الماضي، أثار الثنائي الجدل أكثر من مرّة، أولها اجتماعهما للمرّة الأولى في مناسبة فنية واحدة، وهي إحدى السهرات الرمضانية، واتجهت عدسات التصوير نحوهما لتتبع نظراتهما التي فسّرها الجمهور عبر مواقع التواصل بتفسيرات عدّة، من بينها أنّهما يُظهران التجاهل لكنهما يراقبان بعضهما في صمت.

العوضي أكّد أنّه لا يزال يحب ياسمين، وذلك أثناء استضافته في أحد البرامج الرمضانية، واصفاً إياها بأنّها حب حياته الوحيد الصادق، ووسط ترقب الجمهور ردّ فعلها على حديثه المؤثر، صدمتهم بنشر أغنية “كدابين”، وبعد أيام ألغى كل منهما متابعة الآخر على “إنستغرام”.