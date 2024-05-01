القائمة الكاملة لجوائز مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اختتم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير فعاليات دورته الـ 10، بإعلان فوز فيلم “last call” من المملكة المتحدة للمخرج هاري هولاند بجائزة سمير فريد، والتي تمنحها جمعية نقاد السينما المصريين.

وأعلنت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية الدولية المكونة من ناجي فوزي، ناهد صلاح، وائل سعيد، القائمة الكاملة للجوائز، وجاءت كالتالي:

ذهبت جائزة هيباتيا الذهبية لفيلم”guerre finite A” للمخرج سيمون ماسي من إيطاليا، كما ذهبت جائزة هيباتيا الفضية إلى فيلم Pink mountain للمخرج توماس كونستلر من اليونان.

أما في المسابقة الوثائقية، فقد أعلنت لجنة التحكيم عن جائزة هيباتيا الذهبية، وذهبت إلى فيلم The medallion للمخرجة روث هوندوما – إثيوبيا – المملكة المتحدة.

وذهبت هيباتيا الفضية إلى فيلم حواديت إيكنجي للمخرجة مروة الشرقاوي – مصر.

وفي مسابقة الأفلام الروائية، ذهبت جائزة هيباتيا الذهبية إلى فيلم Primetime Mother أو “أم في وقت الذروة” للمخرج سوني كالفينتو من الفلبين – سنغافورة، وذهبت هيباتيا الفضية إلى فيلم Martha للمخرج ليو ميدارد – بلجيكا.

فيما حصل على تنويه خاص كل من الفيلم المصري “الترعة” للمخرج جاد شاهين، والفيلم البلحيكي “ست سنوات وثلاثة شهور واثنا عشر يوماً” للمخرج إيليا باوماير، كاثرين ويشر.

جوائز المسابقة العربية

ذهبت جائزة هيباتيا الذهبية لفيلم “غرفة صغيرة” من العراق – للمخرج كميرن بتاسي، والجائزة مقدمة من الكاتب الكبير فؤاد الهاشم، وقام بتسليمها الدكتور يوسف العميري، رئيس جمعية “خليجيون في حب مصر”.

أما هيباتيا الفضية، فحصل عليها الفيلم الجزائري “الطفطافة والمقنين” للمخرج أمير بن صيفي، كما حصل الفيلم اللبناني “كتير كول” أو (So cool)، للمخرجة مارلين نعمان، على تنويه خاص، وتنويه خاص آخر لفئة التمثيل لفيلم “إلى ريما” للممثل محمد يوسف والممثلة ياسمينا العبد.

مسابقة أفلام الطلبة

ذهبت جائزة هيباتيا الذهبية لفيلم “تمنتاشر خمسة وعشرين” للمخرجة بسنت الجرواني، والجائزة مقدمة من الكاتب الكبير فؤاد الهاشم، وقام بتسليم الجائزة الدكتور يوسف العميري، أما جائزة هيباتيا الفضية؛ فحصل عليها فيلم “لن تشرق الشمس” للمخرج أدهم خالد.

فيما حصل فيلم التحريك “مخاميخو”، للمخرجة حبيبة خالد، على تنويه خاص، كذلك فيلم” هذا اليوم” للمخرج محمود صديق.

تتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيساً، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديراً، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية.