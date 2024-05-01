وصلة غزل بين توم هانكس وريتا ويلسون في ذكرى زواجهما الـ 36

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توم هانكس وريتا ويلسون، الثنائي الأشهر في هوليوود، احتفلا أمس بذكرى زواجهما الـ 36، سنوات عديدة عاشاها سوياً في حب وسعادة وسلام، تشاركا سوياً في الأولاد تشيت هانكس وترومان هانكس، وفي الأفلام، وفي الأحلام، وفي خطواتهما بمسيرتهما الفنية، كما سافرا الكثير من البلاد معاً، واستكشفا معاً الجديد، وقدما للعالم مثالاً للزواج المثالي.

ونشر توم هانكس عبر حسابه الشخصي على إنستغرام صورة له مع زوجته وكتب عليها: “1988؟ 30 أبريل؟. أصبح ويلسون وهانكس زوجة وزوج. 36 سنة! لا شيء سوى الحب منذ… هانكس”.

كما نشرت ويلسون مجموعة من الصور التي جمعتها بزوجها على حسابها بإنستغرام، وكتبت: “الذكرى الـ 36 لزواجنا 30 أبريل 1988، لنكبر معاً، الأفضل لم يأت بعد”.

وكان الثنائي قد تقابلا في مدينة كليفلاند، أوهايو، ودامت قصة حبهما لسنوات، ثم تزوجا عام 1988.

فبعد لقائهما في المسلسل الكوميدي Bosom Buddies، الذي عُرض على قناة ABC في عام 1981، كشف توم هانكس وريتا ويلسون عن علاقتهما الرومانسية في عام 1986.

بعدها لعب الثنائي دور البطولة في فيلم “المتطوعين” عام 1985، والذي تم تصويره جزئياً في مكسيكو سيتي. وقال هانكس لمجلة GQ من قبل: “لقد نظرت أنا وريتا إلى بعضنا البعض، وكان هذا كل ما حدث، وسألت ريتا إذا كانت المشاعر حقيقية بالنسبة لها”.

وكانت قد تغزلت ريتا ويلسون في زوجها في يوم ميلاده السابق، الذي أتم به 67 عاماً، في 9 يوليو. واحتفالاً بالمناسبة، نشرت زوجته ريتا ويلسون على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، صورة للممثل مرفقة بتعليق مؤثر. وجاء في التعليق: “يوم ميلاد سعيد لهذا الرجل الذي هو حبيبي، وأعز أصدقائي، هو عائلتي، ووالد أبنائي”. وأضافت: “هو يحب الآلة الكاتبة أقل بقليل مني”، متسائلة: لماذا لا يوجد رمز تعبيري للآلة الكاتبة؟!

وتابعت: “يشعر بالسعادة عندما يكون محاطاً بأسرته وأصدقائه، وقد التزم بسرد قصص قدامى المحاربين، وأنشأ علامته التجارية الخاصة في القهوة لدعم قدامى المحاربين”.

وختمت تعليقها المرفق بالصورة بكتابة: “إنه أحد أذكى الأشخاص الذين أعرفهم، وقد جعلني أضحك كل يوم لمدة 38 عاماً، ويمكنه أن يأخذ قيلولته في أي مكان وفي أي وقت، يوم ميلاد سعيد حبيبي”.