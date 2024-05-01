إيمي سمير غانم تعود للسينما بعد غياب.. وتعيد ثنائيتها مع حسن الرداد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان حسن الرداد عن تعاونه مع زوجته الفنانة إيمي سمير غانم في فيلم جديد، حيث يعكف الثنائي على قراءة أكثر من سيناريو كوميدي لاختيار الأفضل من بينها، وتقديمه خلال الفترة المقبلة، ليسجل عودة الثنائي للعمل معاً في السينما مرة أخرى.

الفيلم الجديد يعيد إيمي سمير غانم إلى الحياة الفنية مرة أخرى، بعدما غابت عنها منذ وفاة والدها الفنان سمير غانم في مايو من عام 2021، ولحقته والدتها الفنانة دلال عبد العزيز ورحلت عن عالمنا بعد 3 أشهر فقط وتحديداً في أغسطس من نفس العام، حيث عاشت إيمي لحظات صعبة وحزينة على فراق والديها وابتعدت تماماً عن الأجواء الفنية.

وخلال السنوات الثلاث الماضية اقتصر ظهور إيمي سمير غانم في الأعمال الفنية على المشاركة كضيفة شرف خلال مشهد واحد في فيلم “بلوموندو” مع زوجها حسن الرداد والذي تم عرضه العام الماضي، وكذلك تقديم مسلسل إذاعي مع زوجها أيضاً بعنوان “رأس رجاء وصالح” تم عرضه في شهر رمضان من عام 2023.

وتعود ثنائية إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد الفنية الناجحة مرة أخرى، والتي استطاعا تكوينها ما بين السينما والتلفزيون والإذاعة والإعلانات، خلال السنوات الماضية، سواء قبل ارتباطهما أو بعد الزواج حيث بدأ تعاونهما خلال فيلم “زنقة ستات” والذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه عام 2015 بأحداثه الكوميدية الشيقة.

وفي نفس العام تعاون الثنائي في الدراما أيضاُ خلال مسلسل “حق ميت” الذي شاركت فيه إيمي بظهور خاص ولكن بدور هو محور الأحداث، وبعد المسلسل اشترك حسن وإيمي في أحد الإعلانات وظهرا وكأنهما يحتفلان بحفل زفافهما ثم اجتمع الثنائي في فيلم “عشان خارجين” الذي حقق انتشاراً كبيراً لهما سوياً ومازال يحظى بالعرض بشكل متتالٍ على الفضائيات.

واستكمل حسن الرداد وإيمي غانم ثنائيتهما في المسلسل الإذاعي “فرقة سيكا”، ثم ظهر الرداد كضيف شرف في مسلسل “نيللي وشريهان” الذي قامت ببطولته إيمي وشقيقتها دنيا، وبعد الزواج قدمت إيمي مع حسن مسلسل “عزمي وأشجان” عام 2018، ثم المسلسل الإذاعي “رأس رجاء وصالح”، وظهرت إيمي كضيفة شرف في فيلم “بلوموندو” مع زوجها.