بطريقة الراب.. أحمد الفيشاوي ومي سليم يقدمان أغنية فيلم “بنقدر ظروفك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يغني الفنان أحمد الفيشاوي الأغنية الدعائية الخاصة بفيلمه الجديد “بنقدر ظروفك” الذي تم الانتهاء من تصويره مؤخراً ومقرر طرحه في دور العرض خلال شهر مايو المقبل، حيث يضع القائمون على الفيلم اللمسات على الأغنية لطرحها مع عمليات الدعاية خلال الأيام المقبلة.

وعلمت “سيدتي” أن الأغنية الدعائية لفيلم “بنقدر ظروفك” يغنيها أحمد الفيشاوي بمشاركة الفنانة مي سليم – بطلة الفيلم أمامه – ويتم تقديمها على طريقة الراب أو “هيب هوب” وهو اللون الغنائي الذي احترفه الفيشاوي منذ سنوات طويلة وقدم خلالها العديد من الأغاني التي تنتمي لهذه النوعية، وحققت نجاحاً لافتاً وشهرة له في هذا المجال بعيداً عن التمثيل.

وكانت بداية دخول أحمد الفيشاوي في موسيقى الهيب هوب، من خلال أغنية فيلم ورقة شفرة، وكان هذا عام 2008، وحققت الأغنية التي حملت اسم الفيلم نجاحاً كبيراً، وكرر التجربة عام 2015، حيث طرح أغنية “أنا اسمي إيه”، وهو ما جلعه ينطلق في هذا المجال ليقدم بعدها أغنية راب جديدة في فيلمه القرد بيتكلم، الذي طرحه عام 2017، وبعدها قدم أغنية نمبر 2، ولحقها بأغنية ع الحرية.

وشهد تصوير الفيلم خروج شائعات حول ارتباط أحمد الفيشاوي ومي سليم، وذلك بعد نشر صور لهما بملابس الزفاف، إلا أن مي سليم خرجت وأوضحت في تصريحات تلفزيونية أن هذه الصور ما هي إلا من كواليس الفيلم وأن الفيشاوي قام بنشرها من أجل الترويج للعمل، لافتة أنها تلقت اتصالات عديدة للمباركة لها قبل توضيح الأمور.

فيلم “بنقدر ظروفك” بطولة: أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، إبرام سمير، طاهر أبوليلة، يوسف وائل نور، ويوسف الأسدي، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي شعبي لايت لا يخلو من الرومانسية من التطرق إلى مصاعب حياة المواطنين.

فيلم “بنقدر ظروفك” يسجل ثالث أفلام أحمد الفيشاوي في عام 2024 الذي مر على بدايته 4 أشهر فقط، حيث بدأ العام بطرح فيلم “عادل مش عادل” في 24 يناير الماضي، وشاركه البطولة شيري عادل ودينا ومحمود البزاوي ومحمد رضوان، وبعد ذلك بأسبوعين عُرض للفيشاوي فيلم “السيستم” وتحديداً يوم 6 فبراير الماضي، وشارك في بطولته طارق لطفي ونسرين طافش وبسنت شوقي.