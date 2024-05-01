بسبب "الإسراء و المعراج" انسحب منه.. تفاصيل أزمة الراحل مصطفى درويش مع "الملحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:



ظهور الفنان الراحل مصطفى درويش، في فيلم "شماريخ"، ومسلسل "كامل العدد 2"، جدد الحديث عن الأعمال التي صورها قبل رحيله، ومنها فيلم "الملحد".

الفنان مصطفى درويش، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 1 مايو العام الماضي 2023، كان قد أثار الجدل عقب إعلانه الانسحاب من فيلم "الملحد" من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، بعد 4 أيام فقط من بداية تصويره الفيلم.

الفنان الراحل، عبر صفحته بموقع فيسبوك، كتب: "قررت أنا مصطفى درويش بمقاطعة أي برنامج ل إبراهيم عيسي، والاعتذار عن فيلم الملحد اللي صورت فيه 4 أيام بسبب إن مؤلف القصة هو إبراهيم عيسي، لأن واضح إن الحرب دي ممنهجة وأنا مقبلش أبدا أكون أداة للحرب ضد ديني ولو الثمن هيكون إيه".

وتابع: "آسف جدا واعتذر لكل فريق العمل مش هكمل في القرف ده، ملحوظة: فيلم الملحد قصه مافيهاش أي حاجة تشجع علي الإلحاد علشان بس احترام لصناع العمل وأبطاله".

مصطفى درويش، أعلن الانسحاب من الفيلم، ردا على ما أثاره حديث مؤلفه الكاتب إبراهيم عيسى، في برنامجه عن "الإسراء والمعراج".

وكتب الراحل: "اعتذاري عن الفيلم جايلي في أصعب ظروف محدش عارف عنها حاجة محتاج ماديات فعلا، ومحتاج شغل لأني لسه في أول الطريق، فا أكيد اعتذاري عنه كان على عيني بس ديني أهم، وأنا لا غلط في الأستاذ إبراهيم ولا غلط في حد، أنا بس أخدت قرار أدافع عن الصلاة اللي يصليها والإسلام اللي هو ديني ودين أمتي".

وأضاف: "لو كان الأستاذ غلط في أي ديانة، مسيحية أو غيرها كان هيبقي نفس موقفي، أنا مسلم مؤمن بكل الرسل، والديانات السماوية، ومقبلش حد يشكك في الكتب السماوية واسكت، نقفل الموضوع ده علشان أخد أكبر من حجمه".

المنتج محمد السبكي "منتج الفيلم، من جهته، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، قال: "الفيلم حاصل على موافقة رقابية وليس به أي شيء، وانسحاب مصطفى جاء بسبب اختلاف في وجهات النظر نتيجة لما قاله إبراهيم عيسى في برنامجه".

وعن المشاهد التي صورها الراحل مصطفى درويش، قال: "ظهر فيها صامتا، وانسحابه لن يؤثر على العمل".



فيلم "الملحد" بطولة: محمود حميدة، أحمد حاتم، حسين فهمي، شيرين رضا، تارا عماد، صابرين، نجلاء بدر، أحمد السلكاوي، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد جمال العدل