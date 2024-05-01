حفلات الإمارات في مايو 2024| موعد حفل أنغام

ياسر رشاد - القاهرة - تحيي الفنانة أنغام حفلها الغنائي القادم في الإماران، ضمن فعاليات موسم الصيف للحفلات الذي يضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي.

موعد حفل أنغام على مسرح أوبرا دبي 2024

يقام الحفل في الخامس من مايو القادم، على مسرح أوبرا دبي، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

وتم تقسيم أسعار التذاكر بالدولار إلى 4 فئات:

الأولى بقيمة 189 دولار، الثانية بقيمة 274 دولار، الثالثة بقيمة 416 دولار والرابعة والأخيرة 700 دولار.

كانت قد شاركت أنغام مؤخرًا في احتفالات عيد تحرير سيناء التي أقيمت في العاصمة الغدارية بحضور كوكبة من نجوم الفن والإعلام والرياضة، وقدمت عدد مميز من أغانيها المفضلة لدى جمهورها.

أحدث أغاني أنغام “نسينا نعيش”

كانت قد طرحت أنغام حديثًا أغنية نسينا نعيش، التي سجلت أكثر من مليوني مشاهدة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات رياض الخولي، ألحان سهم، توزيع عمر صباغ، والكليب من إخراج عادل جمال.

وتقول كلماتها "فضلنا نعيش عشان ننسى وفالأخر نسينا نعيش هنلقى في الغياب فرصة وفالأخر لقينا مافيش ما سابناش الفراق نرتاح ولا جاب اللي سابنا وراح ماحدش فينا زي ما كان

بيتمنى يعيش ويعيش بنفتكر كلام بالحرف بنشتاق في الغياب الضعف وأدي الدنيا اللي بتنسي

كمان طلعت ما بتنسيش بنفتكر كلام بالحرف بنشتاق في الغياب الضعف وأدي الدنيا اللي بتنسي

كمان طلعت ما بتنسيش ما بينا وبين زمان سكة بنمشيها ومابنمشيش حياتنا واقفة على خطوة نخطيها مبنخطيش ننسى إيه ولا إيه ولا مين إحنا لعبة في آيدين الحنين بنتراهن على النسيان

ونتحايل عليه مايجيش بنفتكر كلام بالحرف بنشتاق في الغياب الضعف وأدي الدنيا اللي بتنسي

كمان طلعت ما بتنسيش

بجانب كليب " خليني شوية معاك، سجل أكثرمن مليوني مشاهدة عبر يوتيوب

الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان خالد عز، وتقول كلماتها "من أول ما ابتدينا في الكلام

من أول لمسة بينا في السلام

أنا قلبي حس يومها أوام أوام

إحساس غريب صعب أقوله

وكأني عشت الموقف ده زمان

حسيت كان روحي واخدة على المكان

كل اللي جوا مني في عيني بان

ما أنا عشت ليك عمري بطوله

حبيتك من كلمة ونظرة عين

حبيتك قبل ما أقابلك بسنين

ولقيتك من بدري أنا بستناك".

أغنية أنغام الجديدة "عشان أرضيك"

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ أنغام من خلال أغنية "عشان أرضيك"، التي سجلت أكثر من مليوني مشاهدة، وتقول كلماتها "عشان ارضيك انا شفت الحياه بعنيك ‎انا عشت اللي عدي ده ليك ‎بقيتلي الماضي و

الحاضر .. بنيت الجاي كله عليك ‎عشان ارضيك نسيت نفسي نسيت روحي ‎لغيت راحتي بقي طموحي ‎تقول حاجه و اقول حاضر

"ولا بترضي في يوم معاليك" ‎مش فاكره ليك لحظه هنا ‎مش هبقي تاني مسلمه قلبي اللي كان لك زي ضلك لسه الجراح في معلمه ‎وياك سنين متحمله ‎تجرح و برضو مكمله ‎ليه كنت راضيه ابقي واحده متقيدة و متسلسله ‎عشان ارضيك انا شفت الحياه بعنيك ‎انا عشت اللي عدي ده ليك ‎بقيتلي الماضي و الحاضر .. بنيت الجاي كله عليك ‎عشان ارضيك نسيت كل البشر و الناس ‎بقيت صوره بلا احساس ‎خساره قلبي كان فاكره خضوعه ليك وفا و اخلاص ‎عشان ارضيك سنين بنكر عليا ظنوني ‎بكدب فيها حتي عيوني ‎وباخدع نفسي و بكابر لو كل العيون يلوموني".