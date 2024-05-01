مناطق عرض فيلم السرب في القاهرة وباقي المحافظات

ياسر رشاد - القاهرة - موعد سينمائي جديد مع أحداث الفيلم المنتظر “السرب”، والذي ينطلق عرضه، الليلة، دور العرض السينمائي في دميع المحافظات.

الخريطة الكاملة لعرض فيلم السرب في السينما

ونستطرد خلال الصور الآتية كامل دور العرض في العاصمة والإسكندرية وباقي المحافظات

فيلم السرب| توثيق عملية جوية هامة في تاريخ مصر الحديث

فيلم السرب يوثق أحداث هامة في تاريخ مصر الحديث، حيث يوثق إحدى بطولات القوات الجوية التي نفذتها على مواقع تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا بعد الواقعة العصيبة التي قضت بذبح 21 مصريًا في ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

أبطال فيلم السرب

فيلم السرب من بطولة "أحمد السقا، نيللي كريم، محمد ممدوح، دياب، عمرو عبدالجليل، ومصطفى فهمي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبدالمغني، والعمل من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

شارك في فيلم السرب أفراد حقيقية من سلاح الطيران المصري ، تم الاعتماد فيه على جنود حقيقين منهم، ورفض الاستعانة بالجرافيك والحرص على تقيدم المشاهد بشكل حقيقي.

كواليس تصوير فيلم السرب

بدأ تصوير فيلم السرب في نوفمبر من عام 2020 وانتهى التصوير فيه بالكامل في أغسطس 2023، بعد تعرضه للتوقف أكثر من مرة في 2021.

تم تصوير مشاهد فيلم السرب عدة مناطق بين طريق مصر إسكندرية الصحراوي وصحراء الفيوم ومنطقة رأس بولهو غرب مطروح والسويس وعدد من المواقع الحيوية.

أسرار الجماعات الإرهابية في فيلم السرب

لم تقتصر أحداث فيلم السرب على عملية الثأر للمصرين الذين تم قتلهم بشكل وحشي على سواحل البحر الأبيض لالمتوسط إلى أن اختلطت مياه البحر بدماؤهم، لكن هناك عدد كبير من اخلطوط الدرامية الهامة حيث سيتم عرض كيفية تكوين الجماعات الإرهابية والتطرق إلى شئونهم الداخلية، والجماعات الإرهابية خارج ليبيا في العراق وسوريا وتعاونهم في أهدافهم التدميرية والتخريبية، والتدخل في الشئون الداخلية الحاساسة للدول وكيفية ضربها في مقتل.