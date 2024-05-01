مصطفى درويش يظهر فى مسلسل "حرب نفسية" رغم مرور عام على وفاته

ياسر رشاد - القاهرة - تحل اليوم الأربعاء 1 مايو الذكرى الأولى لوفاة الفنان مصطفى درويش، ولم يعرض للراحل مصطفى درويش عملًا انتهي من تصويره بعد مرور عام كامل على وفاته، وهو مسلسل حرب نفسية المكون من 15 حلقة والذى يقدم فيه دور البطولة أمام الفنانة أروى جودة.

شخصية مصطفى درويش

ويجسد مصطفى درويش خلال أحداثه شخصية رئيس مباحث يدعى الرائد حسن حمدى ومتزوج من أروى جودة، ليعيد هذا العمل مصطفى درويش إلى الشاشة مرة أخرى عند عرضه خلال الفترة المقبلة.

أبطال المسلسل

مسلسل "حرب نفسية" بطولة أروى جودة، جيهان خليل، مصطفى درويش، أشرف زكى، عصام السقا، حسناء سيف الدين، ندى عصام، وعدد آخر من الفنانين وتأليف أيمن الشايب وإخراج أحمد شفيق، وتدور الأحداث سايكو دراما، حيث تبدأ الحلقات بحادثة ما، تجعل أبطال العمل يروون ماضيهم في إطار الفلاش باك، ومن ثم تتوالى الأحداث.

وكان ظهر مصطفى درويش بعد وفاته في فيلمين، الأول هو "5 جولات" بطولة آدم الشرقاوى، نور النبوى، ماجد المصرى، داليا شوقى، عايدة الأيوبى ومن تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج مازن أشرف وعرض في أغسطس الماضى، وكذلك فيلم "شماريخ" بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، آدم الشرقاوى، محمد ثروت، سالى حماد وتأليف وإخراج عمرو سلامة وعرض في ديسمبر العام الماضى.

وكانت قررت أسرة مسلسل كامل العدد +1 الذي من المقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان 2024، تكريم الفنان الراحل مصطفى درويش الذي شارك فى الجزء الأول من المسلسل، حيث قامت بوضع صورته على بوسترات المسلسل بشاره لونها أسود، وإطلاق اسم "عمر" - الشخصية التى جسدها فى الجزء الأول - على مولود دينا الشربيني الجديد فى الجزء الثانى.

وشارك الفنان الراحل مصطفى درويش في الجزء الأول من مسلسل كامل العدد حيث قدم شخصية عمر طليق النجمة دينا الشربيتى ويتزوج من بدرة وتنتهى الأحداث بحملها منه وبعد رحيله المفاجئ في شهر مايو الماضى، وفى الجزء الثانى ظهرت بدرة على البوستر ومعها بنتين توأم وخلفها صورة مصطفى درويش على البوستر، كما ظهرت صورته أيضا على بوسترأولاده التؤام من دينا الشربينى.

قصة المسلسل

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي لايت، حيث يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالاً لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضي 2024.

أبطال المسلسل

مسلسل "كامل العدد +1" بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.