بشرى تحتفل بعيد العمال وتطرح أغنية "خيوط الأمل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

هنأت النجمة بشرى عمال مصر بعيدهم وجرحت أغنية "خيوط الأمل" ونشرتها عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلقت بشرى "كل عيد وعمال مصر بخير وتحية للأيدي العاملة المصرية".

والأغنية من كلمات دكتور وائل العبيدي وألحان وتوزيع محمد شاشو.

وعادت بشرى منذ أيام قليلة من السويد بعد مشاركتها في مهرجان مالمو للسينما.

وعرض مؤخرا لبشرى مسلسل "طبيبة شرعية" علي شاشة قناة المحور و "stc".

المسلسل تأليف محمد الغيطي وإخراج شادي أبو شادي، ويشارك بشرى في البطولة مجموعة من الفنانين، منهم: صلاح عبدالله ونضال الشافعي وفراس سعيد ومروة عبدالمنعم.

وشاركت بشرى مؤخرا في "فاشون فاكتور" كسفيرة للموضة والذي أقيم مؤخرا بالامارات بمشاركة مجموعة من النجوم.

وكان أخر أعمال بشرى في السينما فيلم "أولاد حريم كريم" والذي تم عرضه نهاية موسم الصيف الماضي وحققت من خلال دورها ردود فعل إيجابية.

وتعكف بشرى حاليا على استكمال ألبومها الجديد "حتة تالتة" كما تحضر لعدد من الأعمال على مستوى الإنتاج والتمثيل.