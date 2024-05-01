بعد زفاف ابنتها.. بدرية طلبة: "أم العروسة أخدت من وقتي كتير"

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة بدرية طلبة، متابعيها عبر السوشيال ميديا أحدث ظهور لها بعد احتفالها بزفاف ابنتها "سلمى" خلال الأيام الماضية.

ونشرت بدرية، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "خلاص بقى نرجع شوية.. أم العروسة أخدت من وقتي كتير مليش في الرسمي من كواليس فيلم المخفي".

وكانت بدرية طلبة قد احتفلت مؤخرا بحنة ابنتها "سلمى" بعيدًا عن السوشيال ميديا وفي سرية تامة، حيث اختارت "سلمى" الاحتفال بالطريقة الهندية وظهرت وهي ترتدي الزي الهندي وسط سعادة غامرة من والدتها بسبب دخولها عش الزوجية.

وتحدثت "بدرية" في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" عن السبب وراء إقامة مراسم حنة "سلمى" بعيدًا عن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت: "عملت الحنة بعيدًا عن الإعلام والسوشيال ميديا عشان مش حابة حد ييجي يتصيد الأخطاء ويلم مشاهدات على حسي، ويخلي المتابعين يعلقوا تعليقات بايخة".

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