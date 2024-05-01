داخل طائرة حربية.. شريف منير ينشر صور من كواليس فيلم السرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شارك الفنان شريف منير، متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور، ضمن كواليس تصوير فيلم السرب، والذي يعرض حاليًا بجميع دور العرض السينمائي في مصر.

ونشر "شريف منير"، الصور عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلق: "شريف المصري من فيلم السرب، يعرض الآن بجميع دور العرض في مصر".

وظهر شريف منير وهو يرتدي البدلة العسكرية للقوات الجوية داخل إحدى المقاتلات الحربية.

اقرأ أيضا..

بعد زفاف ابنتها.. بدرية طلبة: "أم العروسة أخدت من وقتي كتير"

طارق الشناوي لمصراوي: مسلسل "موسى" تم تنفيذه بإتقان وهو غير مرتبط بأحداث ٧ أكتوبر