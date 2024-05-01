فن ومشاهير

بمشاركة ليلى علوي.. طرح بوستر تشويقي لـ فيلم "جوازة توكسيك"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نشرت الفنانة ليلى علوي بوستر تشويقي لفيلم جوازة توكسيك، والمقرر عرضه في السينمات الفترة المقبلة.

وكتبت "ليلى علوي"، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "كل شيء بالاتفاق إلا الجوازة التوكسيك بالخناق.. جوازة توكسيك قريبا في دور العرض".

فيلم جوازة توكسيك من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ومن بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، نورين أبو سعدة، فاروق قنديل، وغيرهم، والعمل من تأليف لؤي السيد، محمود كريم.

اقرأ أيضا..

حبيبها "حسين" السبب.. دينا الشربيني تتصدر تريند مواقع التواصل

بالصور.. انهيار الفنانة ريم أحمد أثناء تشييع جثمان والدتها

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا