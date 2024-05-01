زواج مهدد بالغرق في فيلم "جوازة توكسيك"

ياسر رشاد - القاهرة - انطلق البوستر التشويقي للفيلم الكوميدي جوازة توكسيك استعداداً لطرحه قريباً بجميع دور العرض

أبطال فيلم جوازة توكسيك

والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، نورين أبو سعدة وفاروق قنديل.

ومن خلال البوستر التشويقي للفيلم يبدو أننا أمام زواج معرض لخطر عدم اكتماله، وهو ما يوحي به البوستر التشويقي للفيلم، حيث يتخذ اسم الفيلم (جوازة توكسيك) والذي يحمل معنى الزواج غير المتكافئ والمكتوب له الفشل، شكل مركب يسحبه خاتم الزواج إلى عمق البحر، ما يشير إلى الغرق.

تدور أحداث فيلم جوازة توكسيك في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، وتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية. فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟