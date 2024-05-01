المركز القومي للسينما يفتتح نادي سينما الإسماعيلية

ياسر رشاد - القاهرة - يفتتح المركز القومي للسينما تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وبرئاسة مدير التصوير د حسين بكر بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني نادي سينما الإسماعيلية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو، في تمام الساعة 8 مساء بقصر ثقافة الإسماعيلية.

ومن المقرر أن يشمل النادي عروض أفلام وندوات ثقافية تقام لأهل محافظة الإسماعيلية ، حيث أوضح د. حسين بكر أن الهدف من إقامة نادي سينما الإسماعيلية هو توسيع الشريحة الجماهيرية لمهرجان الإسماعيلية الذي يقيمة المركز القومي للسينما ، حيث يسعي المركز بشكل دائم إلي نشر الثقافة السينمائية بمختلف محافظات الجمهورية.

فيلم أحمر

وستفتتح فعاليات النادي بعرض كلاً من فيلم أحمر إخراج جميلة ويفي والبديل إخراج مازن فوزي وأشياء لا نعرفها إخراج كريم ندا وعقب عرض الأفلام تقام ندوه لمناقشتها مع الجمهور ويديرها كلاً من الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي والناقد السينمائي إسلام احمد علي.

يذكر أن نادي سينما الإسماعيلية يقيمة المركز القومي للسينما تحت إشراف فني إسلام احمد علي وشاهندة محمد على ، وإشراف إداري رامي رجب ، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.